EUR 750 750 Créée en 2019 par deux enseignants d’anglais, l’association sénonaise Tom Bridget a pour vocation d’organiser des séjours linguistiques à l’étranger, et promouvoir la langue anglaise, au travers d’ateliers, de Kids’ academy, et de cours particuliers à l’attention d’un public varié. L’association organise cet été un summer camp à Sens.

Besoin de réviser ou d’approfondir vos connaissances en anglais ?

Rejoignez notre structure familiale, pour ce summer camp, qui vous proposera des cours intensifs, des activités langagières, ainsi que des pauses détente dans un cadre verdoyant et clos, situé à proximité de Sens.

Ce stage linguistique et culturel, destiné aux collégiens et lycéens, comprend :

– 20h de cours dispensés par deux professeurs d’anglais par groupes de niveaux, des activités

– des activités langagières : expression écrite, expression orale (Drama), compréhension écrite et orale, cours de conversation, traduction Thème-Version, civilisation…

– un bilan personnalisé (diagnostic à l’arrivée et remise d’un bilan de compétences en fin de séjour)

– des ateliers culinaires en anglais

– des ateliers danse, drama

– une initiation au golf (encadré par un professionnel)

– des sorties (découverte de la ville de Sens, Bowling, Laser Quest etc.)

– des soirées à thèmes (Disco, Quizz, Blind test, Cinéma, Cluedo, Murder Mystery Party, BBQ, soirée performance Drama, expression corporelle etc.)

Le stage se déroulera bien entendu dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

tombridget@outlook.fr https://tombridget.wordpress.com/home/summer-camps/

