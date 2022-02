Stage d’Aïkido Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Stage d’Aïkido Yzeure, 26 mars 2022, Yzeure. Stage d’Aïkido Rue Paul-Corne Gymnase de l’Europe (dojo) Yzeure

2022-03-26 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-27 Rue Paul-Corne Gymnase de l’Europe (dojo)

Yzeure Allier EUR 35 45 Stage d’Aïkido organisé par le Cercle Bourbonnais d’Aïkido affilié AIATJ

Ouvert à tous – tous niveaux contact@aikidobourbonnais.fr +33 6 31 52 64 65 http://www.aikidobourbonnais.com/ Rue Paul-Corne Gymnase de l’Europe (dojo) Yzeure

