Stage d’Aikido et Katsugen Undo, 17 juin 2022 18:30, Toulouse. Stage conduit par Régis Soavi Senseï de l’Ecole Itsuo Tsuda. Ce stage est ouvert sur inscriptions à toute personne débutante ou expérimentée.

L’aïkido et le Katsugen Undo enseignés par Soavi senseï sont avant tout des pratiques du non-faire. Elles s’inscrivent dans une philosophie pratique et permettent d’expérimenter par le corps le concept de ki.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Site : http://dojo-yukiho.org/stages-regis-soavi/ Autres Lieu Dojo Yuki Ho Adresse 10 rue dalmatie Ville Toulouse Age minimum 7 Age maximum 107 Organisateur Dojo Yuki Ho Tarif 130 Departement 31

