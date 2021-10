Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris Stage d’afrohouse par Doriane Randri Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedi 16 octobre 21, Doriane Randri la Reine de l’Afrohouse est de retour au Carreau du Temple ! Samedi 16 octobre 21, Doriane Randri la Reine de l’Afrohouse est de retour au Carreau du Temple ! Issue de la formation MRG sur Paris et fortement influencée par la culture lusophone, Doriane est tombée amoureuse de l’afro dès sa première écoute. A la fois professeur et danseuse, elle donne cours en France et à l’étranger et réalise des shows dans de nombreux événements. C’est auprès d’artistes angolais qu’elle a pu s’imprégner au plus près de la culture et développer sa discipline de prédilection : l’Afrohouse. Réserve vite ta place pour ce stage unique à Paris. Demain, il sera trop tard !!! Tarif : 15 € Site : https://www.danseafrourbaine.com Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Video : https://vimeo.com/387482379 Workshop d’afrohouse tous niveaux à partir de 11 ans. Horaires : samedi 16 octobre de 17H00 à 19h00 Lieu : Studio Flore, Carreau du Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS, M° Temple /République Animations -> Stage Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

