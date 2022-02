Stage d’afrodancehall avec Jay C Juste Debout School, 19 mars 2022, Paris.

payant

Samedi 19 MARS 22, workshop d’afrodancehall avec JAY C de ALL IN / Invictus Crew à la Juste Debout School !

STAGE D’AFRODANCEHALL avec JAY C de ALLin /INVICTUS CREW

Il danse dans le monde entier.

IL enseigne dans les meilleures écoles,

@Jay-C (Jean-Claude Val Tchanque)

Danseur pluridisciplinaire, touché par le mouvement actuel du Dancehall et du Hip hop mais aussi proche des danses traditionnelles. Son univers est riche et en perpétuelle évolution.

Membre du groupe de « Invictus Crew » et « ALLin-Dance-Crew », Jay-C est un artiste danseur et sportif, il s’inspire de ses rencontres et de ses découvertes pour créer une danse qui lui est propre. Il pratique ainsi plusieurs styles tels que : le Dancehall, Le hiphop, la House, l’Afrobeatz, le Jazz Rock, et la Salsa Cubaine.

Jay-C transmet son univers par l’enseignement dans plusieurs écoles parisiennes et étrangères. Artiste aux multiples facettes, Jay-C est un danseur énergique, puissant, gracieux et investi, il apporte son enthousiasme, sa bonne humeur et sa joie de danser à celui qui le regarde.

De retour d’une tournée mondiale, Jay C pose ces valises le temps d’un workshop à la Juste Debout School !

N’attends pas pour réserver ta place pour ce stage de folie. Demain il sera trop tard !!

Tarif : 15 €

Juste Debout School 3 rue de l’Est Paris 75020

Contact : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

