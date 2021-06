Paris Le Carreau du Temple Paris Stage d’afrodance par Lionel Vero de Invictus Crew Le Carreau du Temple Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage d’afrodance par Lionel Vero de Invictus Crew Le Carreau du Temple, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 17h à 19h

payant

Samedi 3 juillet 21 : on clôture la saison en beauté avec Lionel Vero de INVICTUS CREW ! Samedi 3 juillet 21 : on clôture la saison en beauté avec Lionel Vero de INVICTUS CREW ! Directeur artistique de Invictus Crew, finaliste de « La France à un Incroyable Talent » en 2018, Lionel débarque au Carreau du Temple pour un stage de danse afro de folie ! Nombre de places limité en raison des mesures de protection sanitaires. N’attends pas demain pour réserver ta place. Il sera trop tard !! Tarif : 15 € Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Instagram : @danseafrourbaine Vidéo : https://vimeo.com/438294583 Workshop d’afrodance tous niveaux à partir de 11 ans. samedi 3 juillet 20 de 17 H à 19 H Lieu : Studio Flore, Carreau du Temple, 2, rue Perrée, 75003 PARIS Accès : M° Temple / République Animations -> Stage Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)

Contact :Danse Afrourbaine à Paris https://www.danseafrourbaine.com https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Animations -> Stage

Date complète :

2021-07-03T17:00:00+02:00_2021-07-03T19:00:00+02:00

wmp

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris