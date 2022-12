Stage d’afrodance Grands Débutants avec Maymouna Espace Danse Gambetta Paris Catégories d’évènement: île de France

Stages d’afrodance Be-Afro Grands débutants avec Maymouna à Paris Stage d’afrodance Be-Afro Grands débutants avec Mayouna Vous rêvez de découvrir / danser / apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2023, nous vous proposons pour la deuxième saison consécutive un cycle de stages BE-AFRO pour grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France, dans les magnifiques studios de MICADANSES à Paris. @ MAYMOUNA DANCE Danseuse et Chorégraphe professionnelle, Maymouna est spécialisée en danse Afro-urbaines : Afrohouse, Dancehall et AfroDance Naturellement fédératrice, elle sait adapter sa pédagogie à chaque danseur (tout niveau, tout âge !). Elle consacre toute son énergie à véhiculer des valeurs de plaisir, de partage, de rigueur et d’ouverture d’esprit à travers la danse. Après une solide formation qui lui a permis de décrocher de nombreux prix aux concours chorégraphiques, elle fonde l’école de danse afro urbaine Résurrection Crew, basée à Lille où elle dispense des cours collectifs et des stages à plus de 200 élèves. Directrice artistique de la compagnie Résurrections Crew, elle se produit régulièrement sur scène et animent régulièrement des masterclasses en France et à l’étranger. Espace Danse Gambetta 64 rue Orfila 75020 Paris Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-be-afro-grands-debutants-avec-maymouna https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

