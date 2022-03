Stage d’afrodance avec Dee Win (Ndombolo) Centre Micheline Ostermeyer Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage d’afrodance avec Dee Win (Ndombolo) Centre Micheline Ostermeyer, 13 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

Dimanche 13 MARS 22 : stage d'afrodance (Ndombolo) avec Mrs Dee Win Pour ce premier stage avec le break d'hiver, MRS DEE WIN nous fait l'honneur de donner un stage d'afrodance sur les rythmes du NBOMBOLO, une manière savoureuse et colorée de célébrer tous ensemble la Journée Internationale de la Femme (8 mars) @mrs_deewin Figure montante de la scène afro, Deewin est une danseuse, chorégraphe et professeure de danse magnétique au charisme chaleureux. Naturellement douée et polyvalente, ses aptitudes techniques en constant perfectionnement ainsi que sa détermination, lui ont valu de multiples collaborations artistiques en Afrobeats et Ndombolo avec de nombreux artistes. Elle apparaît notamment dans de nombreux clips d'artistes français et internationaux tels que Diamond Platnumz, Fally Ipupa, MHD ou encore Hiro pour ne citer qu'eux. Deewin a également été invitée lors de la première partie du concert parisien de Yemi Alade avec l'artiste Pheno Ambro au Trianon (Avril 2017) et a partagé la scène d'un mariage royal en Inde aux côtés de Wizkid (Novembre 2018). A l'occasion de la Journée Intrnationale de la Femme, nous vous attendons nombreux pour célébrer les femmes de tous les continents sur les rythmes afros ! Workshop de danse afro tous niveaux à partir de 11 ans. Centre Micheline Ostermeyer 6, Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

