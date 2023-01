STAGE D’AFFÛTAGE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

2023-01-23

Mayenne EUR 180 240 Vous en avez marre d’avoir des couteaux qui ne coupent pas ? Vous souhaitez des lames aussi tranchantes que votre humour ? La coutellerie du Maine Anjou se propose de vous accompagner lors d’un stage de 3h pour apprendre à affûter vos couteaux ! Avec une machine professionnelle ou des outils manuels (pierre ou fusil), soyez sur que plus aucun aliment ne vous resistera ! Apportez une dizaine de couteaux de chez vous ou dépannez vos amis en empruntant les leurs, vous repartirez avec des couteaux comme neufs ! Cet atelier se compose d’une partie théorique de 30 minutes pour bien comprendre et visualiser ce qu’il se passe lors de l’affûtage, le reste du stage sera consacré à la pratique. La coutellerie du Maine Anjou se propose de vous accompagner lors d’un stage de 3h pour apprendre à affûter vos couteaux ! neuville.coutellerie@gmail.com +33 2 72 88 12 81 http://coutellerie-du-maine-anjou.com/ Ecluse de Neuville Chemin de Halage Sud La Roche-Neuville

