Cerniébaud Jura Cerniébaud 79 79 EUR Semaine cocktail sportif automne 2021 Stage d’activités et de plein air destinés aux jeunes.

– 6-11 ans : demi-journées alternant, découverte faune et flore, biathlon, VTT, tir à l’arc, balade à poney, parcours aventure, balade contée en forêt. 79 €

– 12-16 ans : 6 demi-journées et 1 journée alternant, biathlon, tir à l’arc, parcours aventure, VTT, spéléologie, balade à poney, randonnée pédestre. 119 €

De 9h à 12h et de 14h à 17h (ou de 9h à 17h pour les journées. Forfait n’incluant pas les repas, pas de remise carte jeune pour ce forfait.

Point de ramassage possible sur Chamapgnole, Charbonny, Nozeroy, nous consulter (supplément de 10 € / enfant pour le stage). Pique-nique tiré du sac encadré possible sur site, pique-nique à prévoir obligatoirement pour les sorties journées.

Les activités restent soumises à modification selon les normes sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

