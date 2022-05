Stage d’accordéon diatonique – Bal folk Salle Michel Gorin,Beauvais (60), 18 juin 2022, .

Stage d’accordéon diatonique – Bal folk

Salle Michel Gorin, Beauvais (60), le samedi 18 juin à 14:00

**STAGE** : Nous travaillerons à partir d’une ou deux mélodies simples (vidéo+partition avec doigtés) qui seront envoyées un peu avant le stage pour permettre une familiarisation (écoute) voire une premier déchiffrage pour ceux et celles qui le souhaitent (non obligatoire pour suivre le stage). L’accent sera mis sur différentes techniques d’accompagnement ou d’enrichissement de la mélodie : accords main droite, rythmiques, arpèges, jeu main gauche, ainsi sur les petits plus qui font la musicalité (phrasé, soufflet). La pédagogie est axée sur l’apprentissage progressif du clavier à partir du nom des notes et du travail de trajets de gammes et positions d’accords, et d’un travail d’oreille, sur la base de partitions et de vidéos explicatives, sans tablature. Le travail sera adapté à des personnes qui n’auraient aucune connaissance en solfège ou habituées à jouer avec tablature. Le travail sur les techniques d’accompagnement se fera selon une difficulté croissante, de façon à s’adapter au niveau de chacun.e des participant.es au stage. Niveau : moyen (avoir au moins 1 a 2 ans de pratique). Tout type d’accordéon G/C accepté. Se munir d’un enregistreur. **SYLVIE FRECHOU** Après une formation classique à la flûte traversière enfant, Sylvie rencontre l’accordéon, à la faveur d’une rencontre avec Hélène Bissières, découvrant l’ambiance des bals folk, et aussi une autre manière de partager la musique. Elle poursuivra son apprentissage de stages en stages avec entre autres Jean-Marc Rohart, Grégoire Riou, Bruno Le Tron, Stéphane Milleret, Anne Niepold. Elle joue principalement dans 4 formations de bal : Z’bal en solo, Pollen avec Antoine Leclercq à la guitare, Ces Dames font des Gammes, avec Ysabel Baillet à l’accordéon, Les Morues avec Magali Bardou/Armele Robin (clarinettes) et Sophie Bardou (Violon). Elle aime aussi aller flâner sur quelques chemins détournés, entre chanson et improvisation, avec la chanteuse Marie Estève. Elle anime depuis 2005 des stages d’accordéon tous les étés avec La Paix Déménage, ainsi que plusieurs ateliers d’accordéon (Diatotrad et Galouvielle) en région parisienne, où elle donne aussi des cours particuliers. Elle anime également un orchestre autour des musiques traditionnelles avec l’association Musique Ensemble XXe. **BAL FOLK à 20h30** : **Cocktail Diatonic** (groupe de l’association Loupfolk) **Pollen** : Antoine Leclercq (guitare), Sylvie Frechou (Accordéon diatonique) Pollen est né de la rencontre deux butineurs habitués à sévir dans la ruche du bal folk parisien! D’un côté Antoine Leclercq, un pilier des sessions traditionnelles irlandaises (A fig for a kiss, Bouncing Feet), grand habitué des scènes de bals folk (Trio LAm, BLAM!, Dark Lords of the Folk…), ou à ses heures banjoiste explorateur du son musette des origines (Les Papillons de Nuit). De l’autre, Sylvie Frechou, une accordéoniste qui aime flâner ici et là entre bal, chanson française et improvisation (Pli sur Pli, Duo Astragale). Tous les deux, ils sont allés dénicher des mélodies de derrière les fagots, fleurs de terroir butinées ici ou là, ou compositions découvertes au détour d’un chemin. Puis les ont délicatement arrangées, avec la fantaisie qui les caractérise, en faisant pour une fois part égale à la guitare comme à l’accordéon, qui s’échangent à tour de rôle mélodies et accompagnements. Pour donner au final un joli miel du terroir urbain, au service de la danse, alliant énergie et douceur et osant le mélange des genres! *source : événement [Stage d’accordéon diatonique – Bal folk](https://agendatrad.org/e/36288) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30€ le stage – BAL au chapeau

organisé par Loupfolk

Salle Michel Gorin,Beauvais (60) 1, Avenue Jean Moulin Salle Michel Gorin, 60000 Beauvais, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00