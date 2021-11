Stage Cuisine Vitalité et Bien-être à Brocéliande Paimpont, 4 décembre 2021, Paimpont.

Stage Cuisine Vitalité et Bien-être à Brocéliande Paimpont

2021-12-04 – 2021-12-05

Paimpont 35380

On entre dans une période de l’année où nous avons besoin de nous faire du bien, de nous réchauffer. Cherchons à cuisiner bon, sain et goûteux. Nathalie JL vous invite à explorer le monde des épices pour parfumer nos plats d’hiver et participer à une meilleure vitalité.

Au programme : ateliers bien être, réveil corporel, cuisine avec les épices, balades en forêt, séance de sophro-relaxation, marches santé…

Avec Nathalie Bourgin, enseignante forme et bien-être et Nathalie Joinis-Lephay, créatrice culinaire, naturopathe et diététicienne nutritionniste.

Inclus : hébergement, cours de cuisine, ateliers, ingrédients bio de saison

