Stage | Cuisine saine et gourmande au fil des saisons Mellionnec Mellionnec Mellionnec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Stage | Cuisine saine et gourmande au fil des saisons Mellionnec, 17 février 2023, Mellionnec Mellionnec. Stage | Cuisine saine et gourmande au fil des saisons 5 routes des écoles Auberge À la belle étoile Mellionnec Côtes-d’Armor Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles

2023-02-17 17:00:00 – 2023-02-19 17:00:00

Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles

Mellionnec

Côtes-d’Armor Mellionnec Avec Timothée Messager, cuisinier et traiteur végétarien « Dans un cadre paisible et agréable, je partagerai avec vous mes secrets pour réaliser une cuisine simple, saine, savoureuse, écologique, macrobiotique et médicinale. » Techniques culinaires pour

• Retirer un maximum de plaisir gustatif et de bienfaits santé de chaque aliment

• Varier la préparation des légumes

• Bien cuire les céréales et les légumineuses

• Cuisiner les algues et les plantes sauvages

• Intégrer les dérivés du soja (miso, tempeh, tofu) Du vendredi 17 février à 17h au dimanche 19 février à 17h

À l’auberge À la belle étoile Rens. sur https://alabelleetoile.eu/sejours/cuisine-saine-et-gourmande-hiver/ Org. Auberge À la belle étoile +33 9 72 63 30 35 https://alabelleetoile.eu/ Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Mellionnec

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Mellionnec Adresse Mellionnec Côtes-d'Armor Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Ville Mellionnec Mellionnec lieuville Auberge À la belle étoile 5 routes des écoles Mellionnec Departement Côtes-d'Armor

Mellionnec Mellionnec Mellionnec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec-mellionnec/

Stage | Cuisine saine et gourmande au fil des saisons Mellionnec 2023-02-17 was last modified: by Stage | Cuisine saine et gourmande au fil des saisons Mellionnec Mellionnec 17 février 2023 5 routes des écoles Auberge À la belle étoile Mellionnec Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Mellionnec Mellionnec, Côtes d'Armor

Mellionnec Mellionnec Côtes-d'Armor