Stage cuisine de saison pour enfants Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

mardi, mercredi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant 24€ Inscription en ligne ou sur place +5€ de frais pour une nouvelle inscription. Pendant ce stage, les enfants vont découvrir les gourmandises du mois de mai en préparant différentes recettes avec des produits frais de la saison ! Stage de cuisine pour enfants âge de 7 à 12 ans > accessibles aux enfants bilingues anglais et/ou allemand Pendant ce stage, les enfants vont découvrir les gourmandises du mois de mai en préparant différentes recettes avec des produits frais de la saison ! A la fin de la semaine, ils auront un carnet avec toutes les recettes et seront prêts pour les cuisiner à la maison. Chaque jours, ils pourront déguster leurs propres recettes à la fin du stage. Préparez vos couverts! Animé par Dorothéa – éco-volontaire allemande. Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris Contact : https://www.crl10.net/ info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

gettyimages-1390982785-612×612 Stage cuisine de saison vacances de printemps 2023

