Stage cuisine de saison enfants Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage cuisine de saison enfants Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans. payant 5€ de frais d’inscription et 8€ d’adhésion (facultatif) Stage des vacances d’automne – sensibilisation sur les aliments de saison, la bonne nutrition et le développement durable. Ce stage de 5 jours pour les enfants de 6 à 10 ans consiste à sensibiliser sur les familles des aliments, les aliments de saison, la bonne nutrition et le développement durable. Au programme : – Préparation de recettes, – Jeux autour des aliments et de la recette du jour, – Dégustation des préparations. Animé par Viviane, éco volontaire européenne. Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelensky – Quartier de la Grange aux Belles 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cuisine-de-saison +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cuisine-de-saison-hiver

adobestock stage cuisine de saison Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La Grange Aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelensky - Quartier de la Grange aux Belles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' La Grange Aux Belles Paris latitude longitude 48.876842241297,2.36814404636167

Centre Paris Anim' La Grange Aux Belles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/