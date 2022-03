Stage cuisine de saison Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage cuisine de saison Centre Paris Anim' La grange aux Belles, 2 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h30

payant

Envie de faire une lasagne, un crumble à la rhubarbe et beaucoup plus ? Venez nous rejoindre pendant ce stage de 5 jours pour les enfants de 7 à 12 ans ! Pendant ce stage, les enfants vont découvrir les gourmandises du mois de mai en essayant et goutant différentes recettes avec des fruits et légumes de la saison ! A la fin de la semaine, ils auront un carnet avec toutes les recettes et prêts pour les cuisiner à la maison. Au programme aussi : différents jeux, drôles et informatifs, pour apprendre à connaître mieux encore les aliments. Animé par Clara. Centre Paris Anim' La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 0142034078 info-gb@crl10.net

