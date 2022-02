STAGE CUISINE DE SAISON Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE CUISINE DE SAISON Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 28 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 12h30

payant

Stage de sensibilisation sur les aliments de saison, la bonne nutrition et le développement durable. Ce stage de 5 jours pour les enfants de 6 à 10 ans consiste à sensibiliser sur les familles des aliments, les aliments de saison, la bonne nutrition et le développement durable. Au programme : – Préparation de recettes, – Jeux autour des aliments et de la recette du jour, – Dégustation des préparations. Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 01 42 03 40 78 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 Gourmand;Loisirs

