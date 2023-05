Stage Cuisine Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage Cuisine Centre Paris Anim’ Mercoeur, 24 septembre 2022, Paris. Du samedi 22 avril 2023 au samedi 24 juin 2023 :

samedi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant Tarifs stages des centres Paris Anim’ déterminés par votre quotient familial.

Ce stage cuisine de 8 séances qui vous permettra de cuisiner des produits de saison. Réaliser des recettes végétariennes inspirées des cuisines du monde, pour vous familiariser avec la variété des ingrédients biologiques en apprenant des techniques de cuisine, pâtisserie et boulangerie. Sur la saison, nous nous proposons de participer à 4 sessions de 8 séances : Session 1 : du 24 septembre au 26 novembre 2022 Session 2 : du 3 décembre 2022 au 4 février 2023 Session 3 : du 11 février au 15 avril 2023 Session 4 : du 22 avril au 24 Juin 2023 Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://www.mercoeur.asso.fr 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr https://www.facebook.com/Mjc-Paris-Mercoeur-672698996207286/ https://www.facebook.com/Mjc-Paris-Mercoeur-672698996207286/ http://www.mercoeur.asso.fr

Assocaition MJC Paris-Mercoeur Cuisine Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mercoeur Adresse 4 rue mercoeur Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mercoeur Paris

Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Cuisine Centre Paris Anim’ Mercoeur 2022-09-24 was last modified: by Stage Cuisine Centre Paris Anim’ Mercoeur Centre Paris Anim' Mercoeur 24 septembre 2022 Centre Paris Anim' Mercoeur Paris,Paris

Paris Paris