Stage CrossFit Intensiv’ Août Centre Grange aux Belles Paris, 28 août 2023, Paris.

Du lundi 28 août 2023 au jeudi 31 août 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

39 euros la semaine

Le Crl10 – centre Paris Anim Grange aux Belles propose des stages début juillet et fin août.

Le stage intensif de CrossFit est ouvert aux adultes dès 16 ans.

Stage intensif de CrossFit pour adultes, tous niveaux ( dès 16 ans)

Ce programme sportif de remise en forme sur 4 jours, présente de nombreux avantages qui permettent de développer les qualités indispensables pour avoir un bon capital sportif. Les exercices proposés sont des parcours d’endurance, de renforcement abdominal et postural, de la pratique d’exercice de la force, remise en forme et bonne humeur. Le CrossFit est un sport complet qui peut se pratiquer en intérieur et extérieur à l’aide d’instruments de sport. Transpiration et calories dépensées, assurées!

Session intensive > du lundi 28 au jeudi 31 août de 19h à 20h30

Animé par David Pootch – Coach sportif & préparateur physique, diplômé BPEJEPS.AF

Centre Grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cross-fit-ete +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

