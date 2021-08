La turballe Port de La Turballe 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Stage : croquis en plein air Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Séance de croquis en plein air. Nous irons sur le port de La Turballe pour croquer différentes thématiques. Tout public ados/adultes et tous niveaux bienvenus ! Feuilles et crayons pourront être fournis en dépannage, mais il est préférable d’avoir son propre carnet à croquis et son matériel de dessin et de couleur. À partir de 13 ans. Plus d’information [ici](https://www.nadejart.fr/wp/atelier/stages-ete-carnet-de-voyage/) contact@nadejart.fr / 07 81 55 06 20 Séance de croquis en plein air. Nous irons sur le port de La Turballe pour croquer différentes thématiques. Tout public ados/adultes et tous niveaux bienvenus ! Feuilles et crayons pourront êtr… Port de La Turballe 44420 La turballe Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T10:30:00 2021-08-12T12:00:00

