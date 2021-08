STAGE : CROQUIS EN PLEIN AIR La Turballe, 12 août 2021, La Turballe.

STAGE : CROQUIS EN PLEIN AIR 2021-08-12 – 2021-08-12

La Turballe Loire-Atlantique La Turballe

Séance de croquis en plein air.

Nous irons sur le port de La Turballe pour croquer différentes thématiques.

Tout public ados/adultes et tous niveaux bienvenus !

Feuilles et crayons pourront être fournis en dépannage, mais il est préférable d’avoir son propre carnet à croquis et son matériel de dessin et de couleur.

À partir de 13 ans.

Plus d’information ici

contact@nadejart.fr / 07 81 55 06 20

contact@labaule-guerande.com +33 2 40 24 34 44 https://www.labaule-guerande.com/la-turballe.html

dernière mise à jour : 2021-07-30 par