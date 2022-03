Stage “Croq’Balade” par Josine Jansen Padirac Padirac Catégories d’évènement: Lot

2022-05-26 – 2022-05-29

Padirac Lot Padirac 280 EUR 280 STAGES 2022 avec JOSINE JANSEN, artiste peintre et Guide conférencière à Padirac dans le Lot.

Concevoir un joli carnet de voyage au fil des balades, en compagnie de l’ artiste, sur les chemins pleins de surprises du Quercy.

Sur réservation. josintje@orange.fr +33 6 31 52 36 90 Josine Jansen

