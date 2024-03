Stage « Crée et enregistre un livre audio » Figeac, jeudi 11 avril 2024.

Rémi Vidal et la Cie Avis de pas Sage sont heureux de vous proposer un atelier » Crée et enregistre un livre audio », de l’écriture à l’enregistrement de la voix off.

Un stage de trois jours qui mêle écriture, illustration, composition de chanson, technique de voix off et habillage sonore. Les stagiaires créent ensemble un livre audio de A à Z qui sera enregistré grâce à un studio portable.

Il sera animé par Rémi Vidal, auteur et illustrateur, www.remividal.fr.

Il est ouvert aux 10-14 ans.

Le nombre de places est limité alors inscrivez-vous vite ! 105105 105 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:30:00

fin : 2024-04-11 17:00:00

Auditorium Oum Kalsoum

Figeac 46100 Lot Occitanie contact@avis-pas-sage.com

