Eclose-Badinières Isère Eclose-Badinières EUR 65 Venez découvrir la création textile en toile de store et fabriquer vos propres accessoires.

Stage couture pour se familiariser avec cette matière particulière. contact@lesensdesmatieres.com +33 6 88 64 91 44 http://www.lesensdesmatieres.fr/ Eclose-Badinières

