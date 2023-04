Stage création escape Game 12/15 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage création escape Game 12/15 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

vendredi

de 14h00 à 16h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans. payant 2€40/heure Stage proposé par le centre Paris Anim’ Richard Wright. Objectif de ce stage : créer un escape Game d’une durée de jeu de 1h maximum pour 6 joueurs. Aider de Pauline, vous construirez le jeu : sa thématique, son univers, ses personnages, ses énigmes, ses indices… Vous aurez 4 jours pour cela. Le temps s’écoulant vite, il faudra faire preuve d’imagination, de créativité, de malice…

Le dernier jour : votre jeu sera testé par un autre groupe de 6 jeunes, qui de leur coté auront eux aussi créé un jeu que vous testerez ;o)

Le vendredi, vous vous rendrez au centre Ruth Bader Ginsburg pour être accueillis par l’équipe et pour tester l’ escape Game de l’autre groupe de jeunes.

Le vendredi : Rdv à 14h au centre Richard Wright. Départ en métro, en groupe, direction le centre Ruth Bader Ginsburg (Station les Halles // prévoir 2 tickets de métro).

Retour au centre Richard Wright après l’escape Game pour un gouter débrief entre les jeunes des 2 groupes. Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

