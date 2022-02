Stage « Création d’une bande carnavalesque » Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne Co-animez Carnaval aux côtés d’artistes professionnels. Ces deux stages de deux jours vous permettront de vous familiariser avec votre personnage. Aucun pré-requis, si ce n’est un brin de folie, de l’imagination et l’envie de partager !

Thème 2022 : le sauvage. Prévoir d’être disponible pour Carnaval le 26 mars.

Ouvert à tous (+14 ans)

Brantôme en Périgord

