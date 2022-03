Stage : création de robe ou habit de marquis(e) Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Stage : création de robe ou habit de marquis(e) Valréas, 19 avril 2022, Valréas. Stage : création de robe ou habit de marquis(e) Maison de Pauline 20, Place Aristide Briand Valréas

2022-04-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-21 18:00:00 18:00:00 Maison de Pauline 20, Place Aristide Briand

Valréas Vaucluse Création de vêtements d’époque XVIII ème siècle pour enfants par des personnes adultes (famille de préférence). On vient avec sa machine à coudre, son tissu, son matériel de couture. contact@enclavedespapes-700ans.fr +33 6 86 86 11 38 Maison de Pauline 20, Place Aristide Briand Valréas

