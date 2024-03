Stage création de livre accordéons sur le thème des chansons des années 40 salle Modélisme (sous la mairie) Hermanville-sur-Mer, mardi 18 juin 2024.

Stage création de livre accordéons sur le thème des chansons des années 40 salle Modélisme (sous la mairie) Hermanville-sur-Mer Calvados

Ce stage propose aux personnes âgées de replonger dans leur souvenir à travers l’évocation des chansons des années 40.

Au commencement du stage, les participants écoutent des chansons issues du répertoire de l’entre-deux guerres.

La découverte ou redécouverte de ces chansons favorise les échanges partage de souvenirs vécus ou transmis. Si les participants le veulent, ces premières discussions pourront être enregistrées afin qu’il reste une trace de ces souvenir.

Après avoir choisi leur chanson, les participants réalisent un croquis de leur leporello afin de l’illustrer. Une réflexion toute particulière est menée sur la répartition du texte et des images. Ces créations pourront entremêler la chanson à leur propre souvenir.

Les dessins sont ensuite reproduits sur le support définitif à l’aide de papier calque ou directement selon les participants.

Le stage s’adresse à tous et ne nécessite pas de prérequis. La mise en couleur est réalisée aux crayons aquarelles, à l’aquarelle. Possibilité de collages.

Lorsque les pages sont finies. Nous fabriquons les couvertures. Choix du papier, encollage, rythment cette étape.

Musartdit prépare le cas échant les supports bandes de papiers et cartonnettes afin de faciliter au cas par cas la réalisation de ces livres accordéons.

A l’issu du stage, les leporellos pourront être exposés à la médiathèque Jean-François Sarasin d’Hermanville-sur-mer accompagnés d’un reportage photo afin de transmettre au grand public et aux jeunes générations l’atmosphère d’une époque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 14:00:00

fin : 2024-06-18 16:00:00

salle Modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie musartdit@gmail.com

