Stage Création de jeux vidéos & Conception – impression 3D vacances de printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

25€

+ 5€ de frais pour une nouvelle inscription

+ 8€ d’adhésion (facultatif)

Un stage scientifique complet qui éveillera ta curiosité et ta débrouillardise

Pour les vacances de printemps, les stages d’impression 3D et de création de jeux vidéo fusionnent en un seul et même stage pour découvrir les multiples facettes de la réalité virtuelle et de l’animation et la modélisation 3D.

Animé par Kevin

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-conception-impression-3d-creation-de-jeux-video

