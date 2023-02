Stage : Création de BD et exposition, lutte contre les discriminations et le racisme Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage de création de bande dessinée sur le thème de la lutte contre les discriminations Stage de création d’une bande-dessinée sur le thème de la lutte contre les discriminations et du racisme. Les matinées seront dédiées à l’apprentissage des notions, et les après-midi à la réalisation de la bande-dessinée. Stage payant – Inscription sur ligueo.org ou à l’accueil du Centre Valeyre En partenariat avec ANI International. Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : https://ligueparis.org/zoom-sur/en-mars-cultivons-l-egalite-le-programme-2023/ 0148782012

Illustrations : Kashink

