Musée du Terroir, le mercredi 30 juin à 13:30

Mercredi 30 juin de 13h30 à 16h30, stage d’initiation à la peinture sur céramique pour les enfants seuls ou accompagnés d’un adulte, à partir de 7 ans. Le stage encadré par une artiste permet aux enfants de personnaliser un mug à partir d’un dessin qu’ils ont réalisé eux même ou d’un pochoir pour représenter leur personnage préféré (dessin animé, jeu vidéo,…)! A la fin de l’atelier, un goûter sera proposé par le Musée du Terroir. Stage organisé en partenariat avec la Ferme d’en Haut dans le cadre de l’exposition Johnson Tsang. [https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/agenda/831/evenement/77287074/exposition-petit-panorama-de-ceramiques-contemporaines](https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/agenda/831/evenement/77287074/exposition-petit-panorama-de-ceramiques-contemporaines)

10 € (8€ réduit), sur inscription

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq

2021-06-30T13:30:00 2021-06-30T16:30:00

