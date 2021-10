Villeneuve-d'Ascq Musée du Terroir Nord, Villeneuve-d'Ascq Stage créatif Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Musée du Terroir, le jeudi 28 octobre à 13:30

Avec Chloé Catté de l’atelier Céladon, créatrice professionnelle, apprenez à fabriquer vous-même un bijou à partir de la technique de l’émaillage sur cuivre. A partir d’exemples proposés par Chloé, vous pourrez élaborer et personnaliser votre bijou en cuivre émaillé. Stage pour enfants et adultes à partir de 7 ans. Possibilité de participer seul ou en duo parent/enfant. A la fin du stage, un goûter préparé par nos soins vous sera proposé.

10€ (8€ réduit pour les Villeneuvois, – 18 ans, Demandeur d’emploi, Bénéficiaire du RSA, Enseignant, Etudiant,+ 60 ans, Carte crédit-loisirs, Personne handicapée + 1 accompagnateur, Famille nombreuse)

Jeudi 28 octobre, crééez votre bijou en cuivre émaillé avec Chloé Catté de l’atelier Céladon Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T17:00:00

