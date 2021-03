Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 49320, Brissac-Loire-Aubance STAGE CREATIF MOSAIQUE : COMPOSITION AU FIL DES TESSELLES Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: 49320

STAGE CREATIF MOSAIQUE : COMPOSITION AU FIL DES TESSELLES, 10 avril 2021-10 avril 2021, Brissac Loire Aubance. STAGE CREATIF MOSAIQUE : COMPOSITION AU FIL DES TESSELLES 2021-04-10 14:00:00 – 2021-04-10 17:15:00 Atelier Caro Mosaic 458 route du Bois du Allay

Brissac Loire Aubance 49320 Brissac Loire Aubance EUR 35 L’Atelier Caro Mosaic propose des stages pour adultes/enfants, débutants et initiés. Vous serez accueillis près d’Angers, à Saint-Saturnin-sur-Loire, dans un cadre verdoyant, pour vous offrir une parenthèse au cours d’un atelier créatif. Stage composition au fil des tesselles Samedi 10 avril

Stage mobile intérieur/extérieur Dimanche 11 avril Ce stage s'organise autour du choix des couleurs, de la découpe des morceaux de mosaïque à l'aide de pince à molette , et du collage au mortier. Il allie le maniement des couleurs, afin de réaliser une petite création personnelle décorative. L'objectif est de vous faire plaisir, vous ressourcer, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, en petit groupe de 4 personnes. Envie de découvrir, de prendre du temps pour vous? Pensez à réserver à ateliercaromosaic@sfr.fr ! Créez votre petit tableau selon votre humeur ! ateliercaromosaic@sfr.fr +33 6 22 77 54 91 https://atelier-caro-mosaic.jimdosite.com/

Stage mobile intérieur/extérieur Dimanche 11 avril Ce stage s’organise autour du choix des couleurs, de la découpe des morceaux de mosaïque à l’aide de pince à molette , et du collage au mortier. Il allie le maniement des couleurs, afin de réaliser une petite création personnelle décorative. L’objectif est de vous faire plaisir, vous ressourcer, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, en petit groupe de 4 personnes. Envie de découvrir, de prendre du temps pour vous? Pensez à réserver à ateliercaromosaic@sfr.fr !

