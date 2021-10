Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Stage créatif enfant : L’art dans tous ses états Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Stage créatif enfant : L’art dans tous ses états Chamonix-Mont-Blanc, 2 novembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Stage créatif enfant : L’art dans tous ses états 2021-11-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-05 17:00:00 17:00:00 Plan B Hôtel – Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 40 270 Ateliers créatifs pour faire découvrir aux enfants différentes formes d’art : créations originales abstraites, dessin, paper art, photographie, apprentissage de la magie, découverte du lâcher prise en art, écoute de son corp, upcycling. contact@creanniv.fr +33 6 35 58 83 84 http://www.creanniv.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Plan B Hôtel - Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.91725#6.86705