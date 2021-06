Meudon Centre social Millandy Hauts-de-Seine, Meudon Stage Créa Enfants Centre social Millandy Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le jeudi 15 juillet à Centre social Millandy

Stage en parents-enfants à partir de 4 ans Fabrication d’un kaléidoscope : cylindre rotatif qui permet de créer une magie visuelle des couleurs à l’infini. Atelier animé par Sylvie KOKHNO chargée d’atelier artistique

Sur inscription et payant de 3,40€ à 17€ par enfant – selon le taux d’effort

Mon kaléidoscope Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T16:00:00

