Au programme, des jeux, quizz, activités zéro déchet autour du thème de l’écologie. Un stage FUN tout en anglais. Atelier animé par Laurence STENGEL de l’association English Forever.

paiement directement auprès de l’association Tarif de 18€ par enfant

Save the planet Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-12T13:30:00 2021-07-12T16:30:00

