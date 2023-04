STAGE COUTURE Paris-Ateliers Cité Beauharnais Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant 290 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). STAGE COUTURE – TOUS NIVEAUX – adultes et adolescents Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans. Chaque élève apportera le patron et les fournitures nécessaires à la réalisation d’un modèle de son choix. Ce sera l’occasion de se perfectionner sur les points techniques comme la réalisation des poches, la pose de différentes fermetures éclair ou le montage d’un col ou des manches. Matériel à apporter : une paire de ciseaux pour tissu, des épingles, des aiguilles à coudre, une craie. Intervenante : Colette Cauchy Nombre de places : 10 personnes Tarif : 290 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 juillet 2023 Horaires : 10h-13h et 14h-17h (le stage se termine à 16h le dernier jour) Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par mail adressé à public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Cité Beauharnais 10 cité Beauharnais 75011 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-couture-tous-niveaux-s-besnard/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-couture-tous-niveaux-s-besnard/Stages

