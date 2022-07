Stage couture débutant

Stage couture débutant, 24 août 2022, . Stage couture débutant



2022-08-24 – 2022-08-24 Stage couture débutant, à la journée, fabriquez votre sac cabas élégant et pratique, tout est fourni vous repartez avec votre création. Inscription obligatoire. Stage couture débutant, à la journée, fabriquez votre sac cabas élégant et pratique, tout est fourni vous repartez avec votre création. Inscription obligatoire. Stage couture débutant, à la journée, fabriquez votre sac cabas élégant et pratique, tout est fourni vous repartez avec votre création. Inscription obligatoire. la boite à outils dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville