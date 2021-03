Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Stage Couture Créative – 6 à 8 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Couture Créative – 6 à 8 ans Centre Paris Anim' Place des fêtes, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 12h

payant

Découvrir la couture et fabriquer ses accessoires de mode, transformer la vieille chemise en pochette ultra chouette, créer un blason personnalisé et le coudre sur son cartable ou sa tenue préférée, apprendre les différents points de couture, et les principaux points de broderie, élaborer des petits bijoux. Lundi au Vendredi : 10h30 à 12h00

6 à 8 ans Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : Louise Thuliez 60 : Place des Fêtes T3b : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/centre/14-place-des-fetes https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org Animations -> Stage Enfants

Détails Catégorie d'évènement: Paris