Du mardi 20 au jeudi 22 avril (1ère semaine vacances scolaires) Horaires : mardi 10h-12h et 14h-16h Mercredi et jeudi 10h-12h Lieux : MJC Albi et Centre d’art A partir du 10 avril, le centre d’art le Lait accueillera l’exposition _Ficus_ du duo féminin d’artistes Hippolyte Hentgen. Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen forment le duo Hippolyte Hentgen. Sous ce nom fictif, elles explorent à quatre mains un territoire de recherche principalement orienté vers le dessin et l’image, mais s’aventurent également dans d’autres champs de représentation, tels le spectacle et la musique. Puisant dans l’histoire de l’art comme dans la culture populaire, elles s’emparent des images iconiques ancrées dans notre mémoire collective et les restituent dans un immense collage protéiforme et composite. Partant de l’inspiration de ces créations qui font appel à l’assemblage, aux jeux de matières et parfois même directement à la mode, nous proposons aux jeunes de créer une pièce textile avec les techniques de couture et de stylisme, aux côtés d’Angélique CALFATI, intervenante couture à la MJC d’Albi. Les jeunes alterneront des temps d’immersion dans l’exposition et des temps de création. Tarifs : 40 € adhérents / 45 € non adhérents Infos, renseignements et inscriptions Equipe animation jeunesse-culture MJC Albi 07 67 54 77 60 [animation@mjcalbi.fr](mailto:animation@mjcalbi.fr) En partenariat avec la MJC

Sur inscription

Création et expérimentation textile en lien avec l’exposition d’Hippolyte Hentgen

MJC Albi 13 rue de la République 81000 Albi Albi



