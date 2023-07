Cet évènement est passé Stage couture Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage couture Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 10 juillet 2023, Paris. Du lundi 10 juillet 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 18h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant Tarif 28,80 € pour les moins de 26 ans et selon QF pour les plus de

27 ans Machine à coudre, tissus, fils, boutons, aiguilles, ciseaux, tout est là pour faire de vous le styliste de l’été. Ce stage de 12 heures vous permettra de vous initier ou de vous perfectionner dans l’art de la couture. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-dete-du-lundi-26-juin-au-jeudi-13-juillet/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr

Assocaition MJC Paris-Mercoeur Stage couture Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mercoeur Adresse 4 rue mercoeur Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mercoeur Paris

Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/