STAGE COUTURE – avril 2024 Paris-Ateliers Beauharnais Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

380 €

(Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.

Chaque élève apportera le patron et les fournitures nécessaires à la réalisation d’un modèle de son choix. Ce sera l’occasion de se perfectionner sur les points techniques comme la réalisation des poches, la pose de différentes fermetures éclair ou le montage d’un col ou des manches.

Programme :

– Découverte et fonctionnement des différents types de machines à coudre (surjeteuse, recouvreuse, piqueuse plate industrielle et machine à coudre familiale) et test des différents types de points.

– Théorie et technique de la coupe, étape par étape : chacun prend ses mesures et apprend à adapter un patron à ses mesures, à le placer correctement sur le tissu, à manipuler les outils de coupe (ciseaux à tissus, aimants, poids).

– Apprentissage des techniques de montage et de finitions.

– Réalisation d’une pièce : sac, top, robe…

Matériel à apporter : 1 mètre ruban, 1 paire de ciseaux à tissus, 1 paire de petits ciseaux de couture ou 1 coupe-fil, 1 découds vite, 1 aiguille à laine et 1 cahier A4 (petits carreaux), 1 modèle à réaliser (patron ou vêtement à copier : dans un magazine (patron Burda ou maison Victor), des livres sont également à disposition à l’atelier), 1 tissu et le fil assorti, 1 crayon effaçable ou de papier avec gomme.

Intervenante : Claudia Paz

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 812 € TTC

Dates : du 08 au 12 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h (16h le dernier jour) avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Beauharnais 10, cité beauharnais 75011 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/couture-modelisme-et-accessoires-stage/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/couture-modelisme-et-accessoires-stage/Stages