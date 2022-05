Stage couture

Stage couture, 2 juin 2022, . Stage couture

2022-06-02 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-02 11:30:00 11:30:00 Rdv à l’ESCALL.

Début ou confirmés, apprenez les bases de la couture, réalisez un modèle simple, échangez, partagez…

“Essuie-mains” Rdv à l’ESCALL.

Début ou confirmés, apprenez les bases de la couture, réalisez un modèle simple, échangez, partagez…

“Essuie-mains” Rdv à l’ESCALL.

Début ou confirmés, apprenez les bases de la couture, réalisez un modèle simple, échangez, partagez…

“Essuie-mains” dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville