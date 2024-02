STAGE COURT MÉTRAGE – avril 2024 Paris-Ateliers Sampaix Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif : 590 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage Court-métrage

L’atelier de réalisation cinématographique proposé est une opportunité immersive de cinq jours où les participant·es pourront créer leur propre court métrage tout en découvrant les métiers du cinéma.

Les participant·es pourront développer leur créativité et leur esprit critique autour de la thématique des inégalités de genre, en faisant évoluer la base de scénario que nous proposons :

« Un jeune metteur en scène insiste lourdement auprès d’une comédienne pour qu’elle joue une scène qui le met mal à l’aise. Après la première représentation, les coulisses deviennent le théâtre d’une confrontation explosive entre la troupe et le metteur en scène ».

Les élèves apprendront à manipuler le matériel technique (caméra, enregistreur, perche, micro, clap…) et à appréhender le langage professionnel du cinéma à travers des ateliers pratiques. Chacun·e pourra expérimenter chaque poste. Ces cinq jours seront également l’occasion de passer devant la caméra. Toujours dans un climat bienveillant et à travers de petits exercices d’écoute et d’improvisation, les participant·es pourront dévoiler leurs talents d’acteur !

Enfin, si le temps nous le permet, nous procéderons à une petite initiation au montage du film que nous aurons tourné. Tous et toutes recevront le résultat final dans la semaine suivant la fin du stage.

Intervenantes : Coline Rivet et Lisa Billuart-Monet

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 590 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 812 € TTC

Dates : Du 15 au 19 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Le dernier jour se termine à 16h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Sampaix 28 rue Lucien Sampaix 75010

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-numeriques/stage-court-metrage/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-numeriques/stage-court-metrage/Stages

Paris-Ateliers