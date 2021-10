Paris Centre Paris Anim' La grange aux Belles île de France, Paris STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

payant

Stages jeunes cosmétiques naturels De 12 à 16 ans. Un stage pour vous initier à la cosmétique naturelle en apprenant à réaliser des produits d’hygiène et de soin quotidiens pour le visage et le corps (gel douche, déodorant, crème, baume à lèvres…) à partir d’ingrédients bio ou naturels respectueux de votre peau et de l’environnement. Animé par Valérie de Solinature. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010

2 : Colonel Fabien (212m) 7 : Château-Landon (447m)

Contact :Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 01 42 03 40 78 info-gb@crl10.net http://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ Animations -> Stage Ados;Enfants

Date complète :

2021-10-25T14:00:00+02:00_2021-10-25T16:00:00+02:00;2021-10-26T14:00:00+02:00_2021-10-26T16:00:00+02:00;2021-10-27T14:00:00+02:00_2021-10-27T16:00:00+02:00;2021-10-28T14:00:00+02:00_2021-10-28T16:00:00+02:00;2021-10-29T14:00:00+02:00_2021-10-29T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La grange aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelenski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris