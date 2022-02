STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 28 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 16h00

payant

Initiation à la cosmétique naturelle à partir d’ingrédients bio ou naturels pour les vacances d’hiver. Un stage pour vous initier à la cosmétique naturelle en apprenant à réaliser des produits d’hygiène et de soin quotidiens pour le visage et le corps (gel douche, déodorant, crème, baume à lèvres…) à partir d’ingrédients bio ou naturels respectueux de votre peau et de l’environnement. Animé par Valérie de Solinature. Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 01 42 03 40 78 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 Loisirs

Date complète :

2022-02-28T14:00:00+01:00_2022-02-28T16:00:00+01:00;2022-03-01T14:00:00+01:00_2022-03-01T16:00:00+01:00;2022-03-02T14:00:00+01:00_2022-03-02T16:00:00+01:00;2022-03-03T14:00:00+01:00_2022-03-03T16:00:00+01:00

pixabay

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La grange aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelenski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 2022-02-28 was last modified: by STAGE COSMÉTIQUES NATURELS Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Centre Paris Anim' La grange aux Belles 28 février 2022 Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris Paris

Paris Paris