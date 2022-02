Stage contes et récits Le Bord de l’Eau, 25 juin 2022, Margny-lès-Compiègne.

du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Le Bord de l’Eau

L’atelier de mise en récit propose des outils pour se saisir de la structure d’une histoire, explorer les outils narratifs dont on dispose pour la raconter et jouer avec la place de conteureuse : à la fois témoin, personnage, et repris.e ellui-même par ce qu’iel raconte. Dans cet atelier, la narration et ses ressorts seront abordées par l’oralité et par des jeux collectifs. Chacun.e apportera une histoire courte (conte, légende urbaine, anecdotes, blagues) et une matière pour le groupe sera communiquée en amont du stage. Ce stage consiste à apprendre à se saisir rapidement d’une matière, à en dégager des images et un imaginaire propre, à travailler l’improvisation d’un récit à partir d’une structure dans le moment présent. Les objectifs de cet atelier sont l’exploration du rapport entre oralité, improvisation, écriture et structure connue, ainsi que la création d’environ trois minutes de racontée chacun.e à partir de l’histoire choisie. Les journées débuteront par un échauffement et des jeux de narrations collectives puis nous travaillerons en alternant plateau, table, temps seul.e et collectif, la matière de chacun.e.

140 euros tarif plein + 10 euros d’adhésion pour l’année / 120 euros tarif réduit (membres des ateliers théâtre du Bord de l’Eau)

avec Solène Niess

Le Bord de l'Eau 313 allée des roses de Picardie, Margny-les-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise



