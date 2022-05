Stage Contes et Oralité Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

2022-07-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-25 16:30:00 16:30:00

Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes STAGE CONTES ET ORALITÉ

Autour des contes d’animaux

3 jours sur la parole contée et chantée

Animé par:

MaryMyriam – Conteuse et chanteuse

Carine Vendôme – Conteuse et enseignante en qi gong +33 4 92 23 36 12 Vallouise-Pelvoux

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

