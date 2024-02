STAGE : CONTE (mise en récit) / avril 2024 Paris-Ateliers Madeleine Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

« LAISSEZ-VOUS CONTER ! »

Une méthode originale tirée de l’art traditionnel de la narration contée et de l’éloquence argumentative apprise auprès des conteuses et conteurs professionnels

Objectifs : améliorer l’estime de soi, la confiance en développant ses capacités de narrativité, d’assertivité, de prise de parole en public et de résilience face aux changements ;

Les participants seront invités en trois temps à : imaginer et nourrir leur propre récit fabuleux, le mettre en images et en mots, chercher et trouver leur manière propre de le raconter devant un auditoire.

PROGRESSION

1/ RÉINVENTER SA LÉGENDE

-à partir de l’étude des invariants du schéma narratif issus des grands récits de l’Humanité (contes et légendes, films et romans)

-donner corps à une créature fabuleuse issue de votre imagination : apprendre à chevaucher son propre Dragon

-la faire vivre dans un récit original, créé dans la liberté de l’imaginaire créatif

-pour dire son Monde, affronter les épreuves avec le héros et trouver toujours comment en sortir vainqueur

2/ NOURRIR SON RÉCIT AVEC SES MOTS ET SES IMAGES

-Travailler la mise en images des personnages, des lieux et des situations : « si vous le voyez les autres le verront »

-Faire passer l’histoire à travers soi pour trouver les mots justes : « le piano intérieur »

-« Sur le fil du conte » : apprendre à mémoriser son histoire et à parler sans notes

3/ RACONTER ET FAIRE VIVRE SON HISTOIRE EN PUBLIC

-Se souvenir de l’importance des enjeux de communications verbales et non verbales

-Acquérir les méthodes des conteurs pour améliorer sa prise de parole en public

-Maîtriser sa voix, son regard, son corps pour captiver son auditoire

-Donner des images et des émotions pour marquer les esprits

Une petite restitution en public sera proposée le dernier jour du stage (samedi 4).

Intervenant : Nicolas Mezzalira

Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Tarif en Formation Professionnelle : 812 € TTC

Dates : du 08 au 12 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h30 tous les jours sauf le 12 avril où le stage se terminera à 13h

Nombre de places : 10 inscrits

Inscription par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Madeleine Crypte de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-conte-nicolas-mezzalira/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-conte-nicolas-mezzalira/Stages

Paris-Ateliers