Stage "Conte et musique" – Traverse 2022

2022-07-20 – 2022-07-22

Cherveux Deux-Sèvres Cherveux

Co-organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, le stage “conte et musique” pour conteurs amateurs sera encadré par le conteur Rachid Bouali et le conteur musicien Manu Domergue. Il aura lieu pendant le festival Traverse ! et donnera lieu à une veillée contée.

Du 20 au 22 juillet 2022, jusqu’à la représentation publique

Coût du stage 380€ (dans la limite de 12 participants)

Inscriptions au 06.72.71.77.11 ou jean-jacques.epron@mouvement-rural.org

N’hésitez pas à vous inscrire !

https://cc-hautvaldesevre.fr/…/festival-traverse.html

